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İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kullanılacak oran artırıldı

23.02.2024 - 06:54 | Son Güncelleme :
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kullanılacak oran artırıldı | Genel Haberler

İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinde kullanılacak oran, 2024 yılı için de yüzde 50 olarak uygulanacak.

2023 yılı için Temmuz ayında yüzde 50 seviyesine çıkarılan İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinde kullanılacak oran, 2024 yılı için de aynı seviyede belirlendi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için yüzde 50’ye çıkarıldı.

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29 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 7409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinde yüzde 30 olarak belirlenen prim gelir oranı 2023 yılı için de yüzde 50'ye çıkarılmıştı.


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