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Döviz mevduatları geriliyor

22.02.2024 - 15:53 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatları geriliyor | Döviz Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 117 milyon dolar azalış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 747 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Şubat ile sona eren haftada 174 milyar 630,20 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 443,10 milyon dolar azalarak 102 milyar 406,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 673,70 milyon dolar düşüşle 72 milyar 224 milyon dolara geriledi.

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Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 615 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 28 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 587 milyon dolar düşüş gösterdi.


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