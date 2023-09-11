iPhone sahipleri dikkat! İşte Apple'ın çip alacağı firma | Genel Haberler

Apple Inc., Qualcomm Inc.'den modem yarı iletkenleri alma anlaşmasını üç yıl daha uzattı

Apple Inc., Qualcomm Inc.'den modem yarı iletkenleri alma anlaşmasını üç yıl daha uzattı. Bunun da çipleri kendi bünyesinde tasarlama konusundaki iddialı çabalarının beklenenden daha uzun sürdüğünü gösterdiği belirtildi. Qualcomm hisseleri bu haber üzerine yükselişe geçti.

Qualcomm, yeni anlaşmanın 2024, 2025 ve 2026'daki akıllı telefon lansmanlarını kapsayacağını açıkladı. Şirketlerin anlaşması bu yıl sona erecekti ve Salı günü piyasaya çıkacak en yeni iPhone'un, Qualcomm modem çipine en son güvenenlerden biri olması bekleniyordu.

Bunun yerine Qualcomm, Apple'ın tedarik zincirindeki kazançlı konumunu koruyacak. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, iPhone üreticisi Qualcomm'un en büyük müşterisi; gelirin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Ve ilişkileri, Qualcomm'un, cihazların internete bağlanmasına ve arama yapmasına olanak tanıyan kritik bir bileşen olan en iyi akıllı telefon modemine sahip olduğu iddiasını doğrulamaya yardımcı oluyor. Çip, iPhone 12 neslinden itibaren daha hızlı 5G ağlarını destekliyordu.

San Diego merkezli çip üreticisi, "Bu anlaşma, Qualcomm'un 5G teknolojileri ve ürünlerinde sürdürülebilir liderlik konusundaki geçmiş performansını güçlendiriyor" açıklamasını yaptı ve yeni anlaşmanın mali şartları açıklanmasa da Qualcomm, bunun 2019'da imzalanan önceki anlaşmaya benzer olduğunu bildirdi.

Apple için bu hamle, bir modem bileşeni oluşturmanın beklenenden daha zor olduğunu gösteriyor. Yıllardır süren çalışmalar sürüyor. Cupertino, California merkezli şirket, projeyi 2018'de başlattı ve ardından 2019'da Intel Corp.'un akıllı telefon çipi işletmesini satın alarak projeyi güçlendirdi.

Apple, 2020 yılına gelindiğinde kendi modeminin geliştirilmesini anahtar strateji geçişi olarak müjdeledi. Çip şefi Johny Srouji o sırada çalışmanın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Bazı analistler bileşenin 2023 iPhone'a hazır olmasını bekliyordu ancak Qualcomm geçen yıl bu spekülasyonu bozdu. Bloomberg News'in daha önce bildirdiğine göre Apple hala modemi 2024'ün sonunda veya 2025'in başında göndermeyi değerlendiriyordu. Artık projenin hazır olması için daha uzun bir pisti var.

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