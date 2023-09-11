Almanya ekonomisi AB'yi olumsuz etkiliyor | Genel Haberler

Avrupa Komisyonu, euro bölgesi ekonomisine ilişkin görünümünü, bu yıl Almanya'daki daralmanın da aşağı çekeceğini tahmin ederek düşürdü.

Avrupa Komisyonu, euro bölgesi ekonomisine ilişkin görünümünü, bu yıl Almanya'daki daralmanın da aşağı çekeceğini tahmin ederek düşürdü.

Avrupa Birliği'nin yürütme kolu tarafından bugün yayınlanan güncellenmiş tahminlere göre, 20 uluslu para birimi bloğundaki üretim, 2023'te yüzde 1,1'lik büyüme yönündeki önceki tahmine göre yüzde 0,8 artacak. Gelecek yılın görünümü ise aynı oranda düşürülerek yüzde 1,3'e çekildi.

Bunda büyük oranda bölgenin en büyük ekonomisi sorumlu. 2023'te büyümesi beklenen Almanya şu anda yüzde 0,4'lük bir düşüşle karşı karşıya. Hollanda'da ise yüzde 1,8'den yüzde 0,5'e daha sert bir aşağı yönlü revizyon görüldü. Yelpazenin diğer ucundaki İspanya ve Fransa genişlemeye yardım etmeye hazırlanıyor.

Enflasyon yüksek kalacak ve Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefine gerilemeyecek. Bu yıl yüzde 5,6 olarak görülüyor, bu daha önce öngörülenden biraz daha düşük, ancak 2024'te bir parça daha yüksek, yüzde 2,9.

Yeni rakamlar, euro bölgesinin uzun süreli zayıf büyüme ve hedefin üzerinde enflasyona saplandığı yönündeki endişeleri artırabilir.

Ayrıca, ECB'nin perşembe günü açıklanacak olan kendi üç aylık görünümüne de benzer bir görünüm sunabilir ve yetkililerin tarihi faiz artırımlarını uzatıp uzatmama veya duraklatma konusunda karar vermelerine yardımcı olabilir.

Komisyon, "Yurtiçi talepteki, özellikle de tüketimdeki zayıflık, çoğu mal ve hizmet için yüksek ve halen artan tüketici fiyatlarının ağır bir etki yarattığını gösteriyor. AB'deki zayıf büyüme ivmesinin 2024'e kadar sürmesi bekleniyor ve sıkı para politikasının etkisinin ekonomik aktiviteyi kısıtlamaya devam etmesi bekleniyor." yorumu yaptı.

Euro bölgesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından resesyondan kaçmasına rağmen yüksek enerji fiyatları, artan borçlanma maliyetleri ve Çin gibi ihracat pazarlarındaki talebin azalmasının ağırlığıyla mücadele ediyor.

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