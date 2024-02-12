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İnşaat maliyetleri arttı

12.02.2024 - 10:28 | Son Güncelleme :
İnşaat maliyetleri arttı | Genel Haberler

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,94 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,05 arttı, işçilik endeksi %1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %54,26 arttı, işçilik endeksi %111,83 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %66,42 ARTTI, AYLIK %2,20 ARTTI

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Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,46 arttı, işçilik endeksi %1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %52,72 arttı, işçilik endeksi %111,62 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %70,28 ARTTI, AYLIK %1,13 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,83 arttı, işçilik endeksi %2,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %59,18 arttı, işçilik endeksi %112,63 arttı.


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