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Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti

12.02.2024 - 10:08 | Son Güncelleme :
Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti | Genel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Şubat ayına ilişkin 6,3 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayına ilişkin toplam 6,3 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 3,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığını ve yaklaşık 2,8 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

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Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelerin arttığını hatırlatan Bakan Göktaş, “Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artış oldu. Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2.348 TL’den 3.504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.874 TL’den 2.797 TL’ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2.811 TL’den 4.196 TL’ye yükseldi” dedi.

Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte ödediklerini ifade eden Bakan Göktaş “Bu doğrultuda Şubat ayına ilişkin toplam 6,3 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız” ifadelerini kullandı.


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