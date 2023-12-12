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İnşaat maliyet endeksi artıyor

12.12.2023 - 10:42 | Son Güncelleme :
İnşaat maliyet endeksi artıyor | Genel Haberler

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 65,93 arttı, aylık yüzde 2,20 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 65,93, aylık yüzde 2,20 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,43, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,47 arttı.

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Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,02 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,43 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,88 arttı. 


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