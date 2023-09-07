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İngiltere'den geri adım! 95,5 milyar euroluk programa katıldılar

07.09.2023 - 10:26 | Son Güncelleme :
İngiltere'den geri adım! 95,5 milyar euroluk programa katıldılar | Genel Haberler

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin 95,5 milyar euro (103 milyar ABD Doları) değerindeki Horizon bilim programına yeniden katılmasına izin verdi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin 95,5 milyar euro (103 milyar ABD Doları) değerindeki Horizon bilim programına yeniden katılmasına izin vererek, Brexit sonrası siyasi kriz nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra Avrupa'nın en iyi araştırma merkezleri arasındaki daha yakın bağların devam etmesine olanak tanıdı. 

Sunak'ın ofisine göre, İngiliz araştırmacılar, Horizon programı kapsamındaki projelerde yer almak için hibe başvurusunda bulunabilir ve teklif verebilir; Sunak'ın ofisine göre, üllkenin 2027 yılına kadar programın geri kalan süresi boyunca tam ilişkili üye olarak katılacağı kesin.

İngiltere, 2020'nin sonunda AB'den tamamen ayrılmadan önce fondan en büyük faydalanıcılardan biriydi; bu, en iyi üniversitelerinin programa erişimini sınırlayan ve hayati projelerdeki işbirliğini kısıtlayan bir adımdı.

İngiltere ayrıca Avrupa'nın Dünya Gözlem programı olan Copernicus'a da ortak olacak. Sunak'ın ofisi, İngiltere'deki füzyon sektörünün tercihleri doğrultusunda, AB'nin Euratom programına katılmak yerine yerli bir füzyon enerji stratejisi izlemeye karar verdiğini bildirdi.


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