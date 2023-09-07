Otomotiv ihracatından 2,7 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü ağustosta yüzde 21 artışla 2,7 milyar dolar ihracata imza attı. Böylece bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı rakamına ulaşan sektör, yüzde 14,8’lik payı ile Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer aldı. Sektörün ilk sekiz aylık ihracatı ise yüzde 17 artışla 22 milyar 802 milyon dolara yükseldi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan endüstri, yüzde 14,8 pay ile Türkiye ihracatında da yine ilk sırada yer aldı. OİB yetkilisi, fabrika bakımları ve yıllık izinlere rağmen bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatına imza attıklarını söyledi. Yetkili, “Geçen ay binek otomobillerde yüzde 50, otobüs-minibüs-midibüs ve çekiciler ihracatında da yüksek artışlar kaydettik. Ülkeler bazında ise Almanya’ya yüzde 22, Fransa’ya yüzde 41, Birleşik Krallık’a yüzde 29 artış oldu. Ocak-ağustos döneminde ise ihracatımız geçen seneye göre yüzde 17 artışla 22 milyar 802 milyon dolara ulaştı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü şerefine yakışacak bir performans sergilemeyi hedeflediğimiz 2023 yılında 34 milyar dolarlık tarihi rekora doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.



TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE YÜZDE 11, BİNEK OTOMOBİLLERDE YÜZDE 50 ARTIŞ



Ağustosta en büyük ürün grubu tedarik endüstrisinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 1 milyar 184 milyon dolar olurken, binek otomobillerde yüzde 50 artışla 943 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 265 milyon dolar ve çekiciler de yüzde 23 artışla 131 milyon dolar ihracata imza attı. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 38 artarak 183 milyon dolar oldu.



Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 7 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na yüzde 40, Romanya’ya yüzde 56, Fransa’ya yüzde 17 ve Birleşik Krallık’a yüzde 41 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 50, Birleşik Krallık’a yüzde 147, İtalya’ya yüzde 37, Almanya’ya yüzde 105 ve Polonya’ya yüzde 76 ihracat artışı yaşandı.



Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 44, ABD’ye yüzde 100 ihracat düşüşü görülürken, İtalya’ya yüzde 101, Slovenya’ya yüzde 57, Fransa’ya yüzde 23, Belçika’ya yüzde 6 ihracat artışı gerçekleşti.



Çekiciler ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Almanya ve Polonya’ya, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa ve İsrail’e yüksek oranlı ihracat artışları oldu.



ALMANYA’YA YÜZDE 22, FRANSA’YA YÜZDE 41 ARTIŞ VAR



Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 22 artışla 394 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa’ya da yüzde 41 gibi yüksek bir oranla 354 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a yüzde 29 artışla 262 milyon dolar ihracat oldu. Yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 34, İspanya’ya yüzde 16, Polonya’ya yüzde 52, Belçika’ya yüzde 25, Rusya Federasyonu’na yüzde 43, Hollanda’ya yüzde 66 ihracat artışı kaydedilirken, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 31 ve Slovenya’ya yüzde 3 ihracat düşüşü yaşandı.



AB ÜLKELERİNE YÜZDE 25 ARTIŞ



Ülke grubu bazında yüzde 65 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 25 artışla 1 milyar 791 milyon dolar ihracat yapıldı. Yüzde 11 pay ile ikinci sırada yer alan diğer Avrupa ülkelerine ihracat da yüzde 25 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na ihracatta ise yüzde 29 artış yaşandı.

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