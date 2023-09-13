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İngiltere'den ev satın almalar neden arttı? İşte detaylar...

13.09.2023 - 15:50 | Son Güncelleme :
İngiltere'den ev satın almalar neden arttı? İşte detaylar... | Genel Haberler

Knight Frank'tan Ricardo Volpi, Edinburgh'da 1 milyon euroyu (1,25 milyon dolar) aşan öncelikli alımların yüzde 40'ının İskoçya dışından alıcılar tarafından yapıldığını bildirdi.

ABD'li alıcılar, emlak firması Savills'in kaydettiği toplam işlemlerin yüzde 4'ünü temsil ediyor; bu rakam 2019'daki yüzde 1'den daha yüksek. Acenteler, özellikle piyasanın zirvesindeki Amerikalılardan alımlarda sürekli bir artış olduğunu bildiriyor. 

 Sterlin geçen yıl ABD doları ile yaklaşık aynı seviyeye (kayıttaki en zayıf seviye) geriledikten sonra ilgi gerçekten arttı. Ajanlar, İngiltere para biriminin toparlandığını ancak emlak faizinin devam ettiğini belirtiyor.

 Knight Frank'tan Ricardo Volpi, Edinburgh'da 1 milyon euroyu (1,25 milyon dolar) aşan öncelikli alımların yüzde 40'ının İskoçya dışından alıcılar tarafından yapıldığını bildirdi. 

 Princes Caddesi'nin kuzeyinde, George döneminden kalma evlerle bilinen New Town bölgesinin sıcak bir bölge olduğunu vurgulayan Volpi, "Şehir merkezinde 2 milyon eurodan fazla açık alana sahip şehir evlerine çok fazla talep var" dedi. Evlerin İskoç Baron stilinde tasarlanmış, 7,8 dönümlük peyzajlı bahçeleri ve ormanlık alanları olan, 6 milyon euro karşılığında listelenen sekiz yatak odalı ev olduğu belirtildi.

 Yarım milyondan biraz fazla nüfusuyla Edinburgh, güzel Orta Çağ şehir merkezi, şehrin ortasındaki bin yıllık kalesi, gelişen pub ve viski ortamı ve Fringe gibi yaz festivalleriyle tanınır. Turizm alanında Edinburgh, Londra'dan sonra Birleşik Krallık'ın en çok ziyaret edilen ikinci şehridir; Yeni lüks otel açılışlarındaki patlama, en çok beğenilen Gleneagles Townhouse ve Ashford Castle işletmecilerinin gelecek yıl açmayı planladığı 100 Princes Street'i de içeriyor.

 Edinburgh'un kentsel olanakları ve kırsal kesime ve Holyrood Park ve Arthur's Seat gibi popüler yeşil alanlara kolay erişim sayesinde, 1 milyon euro üzerinde fiyatlandırılan ev satışları pandemiden bu yana düşüşte. Knight Frank'a göre Mart 2020'den Haziran 2023'e kadar 2 milyon euro ve üzerinde satılan bir evin ortalama fiyatı yüzde 32,6 arttı. (Halifax'ın verilerine göre Birleşik Krallık'ta ev fiyatları o dönemde ortalama yüzde 20 arttı.) Ancak Knight Frank'a göre son zamanlarda Edinburgh'da fiyatlar yıllık bazda yüzde 1,1 düşerek yavaşladı. Bu, artan ipotek maliyetleri nedeniyle konut piyasasındaki daha büyük bir gerilemenin parçası.


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