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İstanbul'da suya zam

13.09.2023 - 16:43 | Son Güncelleme :
İstanbul'da suya zam | Genel Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Eylül ayı İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'nda suya yüzde 25 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2023 yılı 2. olağanüstü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşti. Toplantı, İBB Meclisi 2'inci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Toplantıda, su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü. Teklifte konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62 liraya, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi. Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın 62,50 lira teklif edildi. Ardından oylamaya geçti. Zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.


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