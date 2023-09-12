  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • İngiltere'de maaşlar hızlı arttı
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru Sonraki Haber › Polonya, Ukrayna'dan tahıl almayacak Polonya, Ukrayna'dan tahıl almayacak

İngiltere'de maaşlar hızlı arttı

12.09.2023 - 12:29 | Son Güncelleme :
İngiltere'de maaşlar hızlı arttı | Genel Haberler

İngiltere'de işsizliğin 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, çalışan sayısının azalması ve özel sektör ücret artışlarının hafiflemesi nedeniyle işgücü piyasası soğuma işaretleri gösterdi.

 İngiltere'de işsizliğin 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, çalışan sayısının azalması ve özel sektör ücret artışlarının hafiflemesi nedeniyle işgücü piyasası soğuma işaretleri gösterdi.

 Ulusal İstatistik Ofisi, işsiz olan ve iş arayanların oranının Temmuz ayına kadar olan üç ayda yüzde 4,3'e yükselerek Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi. Rapor ayrıca ikramiyeler hariç ortaama kazançların bir önceki yıla göre yüzde 7,8 arttığını ve serinin başladığı 2001 yılından bu yana en hızlı tempoyu koruduğunu gösterdi.

 Bu rakamlar, resesyon dışında istihdamda görülen en büyük düşüşe işaret ediyor ve BOE'nin ekonomiyi soğutma çabalarının işe yaradığını gösteriyor. Bu aynı zamanda, Mart 2022'den bu yana ilk kez toplam ücret artışının enflasyonu geçmesiyle birlikte, şiddetli yaşam maliyeti krizini de hafiflettiği belirtildi.

 ING gelişmiş piyasalar ekonomisti James Smith, "Hala önümüzdeki hafta bir faiz artırımı bekliyoruz, ancak işsizliğin de artmasıyla birlikte bu son veriler, faizlerin daha fazla yükseltilmesi gerektiğini haykırmıyor" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.