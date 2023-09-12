İngiltere'de maaşlar hızlı arttı | Genel Haberler

İngiltere'de işsizliğin 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, çalışan sayısının azalması ve özel sektör ücret artışlarının hafiflemesi nedeniyle işgücü piyasası soğuma işaretleri gösterdi.

İngiltere'de işsizliğin 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, çalışan sayısının azalması ve özel sektör ücret artışlarının hafiflemesi nedeniyle işgücü piyasası soğuma işaretleri gösterdi.

Ulusal İstatistik Ofisi, işsiz olan ve iş arayanların oranının Temmuz ayına kadar olan üç ayda yüzde 4,3'e yükselerek Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi. Rapor ayrıca ikramiyeler hariç ortaama kazançların bir önceki yıla göre yüzde 7,8 arttığını ve serinin başladığı 2001 yılından bu yana en hızlı tempoyu koruduğunu gösterdi.

Bu rakamlar, resesyon dışında istihdamda görülen en büyük düşüşe işaret ediyor ve BOE'nin ekonomiyi soğutma çabalarının işe yaradığını gösteriyor. Bu aynı zamanda, Mart 2022'den bu yana ilk kez toplam ücret artışının enflasyonu geçmesiyle birlikte, şiddetli yaşam maliyeti krizini de hafiflettiği belirtildi.

ING gelişmiş piyasalar ekonomisti James Smith, "Hala önümüzdeki hafta bir faiz artırımı bekliyoruz, ancak işsizliğin de artmasıyla birlikte bu son veriler, faizlerin daha fazla yükseltilmesi gerektiğini haykırmıyor" dedi.

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