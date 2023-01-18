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İngiltere'de enflasyon düştü

18.01.2023 - 10:16 | Son Güncelleme :
İngiltere'de enflasyon düştü | Genel Haberler

İngiltere'de tüketici fiyatları Aralık ayında hafif düşüş gösterdi. Kasım'da yüzde 10,7 olan TÜFE Aralık ayında yüzde 10,5 oldu.

İngiltere'de enflasyonda hafif düşüş yaşandı. Aralık ayında TÜFE yüzde 10,5 olarak gerçekleşmişti. Kasım'da ise veri yüzde 10,7 seviyesindeydi.

İngiltere'de yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Aralık ayında İngiltere'de enerji, gıda, alkol ve tütün hariç tüketici fiyatları, çekirdek enflasyon, Kasım ayında olduğu gibi yıllık yüzde 6,3 arttı. TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artmış oldu.

 


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