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İngiltere faizi değiştirmedi

05.08.2021 - 14:04
İngiltere faizi değiştirmedi | Genel Haberler

İngiltere Merkez Bankası(BoE), gösterge faiz oranı ve varlık alım programında bir değişikliğe gitmedi.

BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz  oranı yüzde 0,10 olarak bırakıldı. Piyasalarda da faiz oranında bir değişikliğe gidilmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, faizleri değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı. Toplam 8  üyenin katıldığı oylamada üyelerin tamamı faizin değişmemesi yönünde oy kullandılar.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasaların beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 895 milyar GBP olarak bıraktı. Programın 875 milyar GBP'lik kısmı tahvil, 20 milyar GBP'lik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek. Varlık alım programında karar 1 oya karşılık 7 oyla alındı.

Yeni atanan bir üyenin görev süresi Eylül ayında başlayacağı için  oy kullanma hakkı bulunmuyor. Bu nedenle toplantıda 9 üye yerine 8 üye oy kullandı.


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