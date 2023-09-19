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İngiltere enerji ihracatını artıracak

19.09.2023 - 12:17 | Son Güncelleme :
İngiltere enerji ihracatını artıracak | Genel Haberler

İngiltere, karbon fiyatlarındaki düşüşün gaz ve kömür santrallerinde elektrik üretimini daha ucuz hale getirmesi nedeniyle bu kış kıtaya elektrik satışlarını artıracak.

 İngiltere, karbon fiyatlarındaki düşüşün gaz ve kömür santrallerinde elektrik üretimini daha ucuz hale getirmesi nedeniyle bu kış kıtaya elektrik satışlarını artıracak.

 Fiyat farkı, İngiltere hükümetinin piyasa reformlarının bir parçası olarak emisyon salımı yapanlar üzerindeki yükü hafifletme yönündeki son kararının bir sonucu. İzin bolluğu, bu yıl karbon fiyatlarının yüzde 50 düşmesine oldu; Avrupa Birliği vadeli işlemleri için ise bu oran yüzde 3'ün altındaydı. Bu, İngiltere'in enerji santralleri filosu için kıtadakilere göre rekabet avantajı anlamına geliyor.

 İngiltere'de maliyetlerin düşük kalması muhtemel, bu da deniz altı kabloları yoluyla Fransa, Hollanda ve Belçika'ya daha fazla ihracat yapılmasını teşvik edecek. S&P Global Commodity Insights, fiili ihracatları ayırmadan, Britanya genel olarak alıcı olmaya devam ederken, adaya yapılan net ithalatın ilk çeyrekte dört terawatt saatin biraz altında, yani bir yıl öncesine göre yarı yarıya görüldüğünü belirtti.

 Endüstri danışmanı EnAppSys BV'nin direktörü Jean-Paul Harreman, "Avrupa'nın gaz santralleri normalde İngiltere'den önce gönderiliyor, ancak bu düzen değişti. Bu, İngiltere'nin bu kış muhtemelen kıtadaki komşularına normalden daha fazla enerji göndereceği veya daha az enerji ithal edeceği anlamına geliyor." yorumu yaptı.

 Karbon fiyatının kirliliği caydırıcı olması amaçlanıyor. Salınan her bir ton emisyon için fabrikaların ve fosil yakıtlı enerji santrallerinin izin alması gerekiyor. Bunlar, yakıtın fiyatıyla birlikte üretim maliyetlerinin temel bileşenleridir.

 Birleşik Krallık hükümetinin Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Dairesi, haziran ayında ekstra izinler çıkarma kararını detaylandıran bir belgede, bunun piyasa katılımcılarına "uyum sağlamaları için zaman" tanımak ve net sıfıra geçişi "yumuşaklaştırmak" olduğunu bildirdi.

 Ancak Birleşik Krallık'ta fiyatların ton başına yaklaşık 37 euroya düşmesinin ardından tahsisatlar kıtadakilerin yaklaşık yarısı seviyesinde işlem görüyor. İndirim, Britanya sisteminin iki yılı aşkın bir süre önce AB'den ayrılmasından bu yana en geniş seviyesine yakın.


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