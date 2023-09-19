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IMF'nin Avrupa ekonomisine yönelik beklentisinde şok detay!

19.09.2023 - 15:49 | Son Güncelleme :
IMF'nin Avrupa ekonomisine yönelik beklentisinde şok detay! | Genel Haberler

Uluslararası Para Fonu, hizmetler sektörünün imalattaki gevşemeyi takip etmesi nedeniyle Avrupa ekonomisinin tahminlere uygun şekilde zayıflamasını bekliyor.

 Uluslararası Para Fonu, hizmetler sektörünün imalattaki gevşemeyi takip etmesi nedeniyle Avrupa ekonomisinin tahminlere uygun şekilde zayıflamasını bekliyor.

 IMF'nin Avrupa Direktörü Alfred Kammer, Bloomberg'in Frankfurt'ta düzenlenen Finansın Geleceği konferansında, bölgedeki yavaş büyümenin kurumunun beklentileriyle uyumlu olduğunu, üretiminin yavaşladığını ve hizmetlerin de bunu takip edeceğini bildirdi.

 Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomi ve araştırmadan sorumlu genel müdürü Oscar Arce de benzer bir noktaya değinerek hizmetlerin artık ivme kaybettiğini ve üreticilerin zaten çok çok zayıf olduğunu öne sürdü.

 Almanya, Avrupa'da yeniden geride kalma riskiyle karşı karşıyayken, üst düzey politika yapıcılar ve yöneticiler, zorlukları tartışmak üzere yıllık etkinlikte bir araya geliyor. Rus fosil yakıtlarından hızla uzaklaşma, küresel ticaretteki parçalanmalar ve yaşlanan toplum, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yeniden düşük performansla karşı karşıya olup olmadığı konusunda bir tartışmayı ateşledi.


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