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IMF'den Rusya'ya uyarı

12.02.2024 - 17:36 | Son Güncelleme :
IMF'den Rusya'ya uyarı | Genel Haberler

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Genel Müdürü Kristalina Georgieva, büyümeye karşın Rus ekonomisinin hala ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Rusya’nın ekonomisi, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana geçen yaklaşık iki yılda Batı’nın yaptırımları ile karşı karşıya kaldı. Buna karşın Uluslararası Para Fonu, Rusya'nın 2024 yılı ekonomik büyüme hızına ilişkin tahminini iki katından fazla artırarak yüzde 2,6′ya çıkardı.

Ancak IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, yaklaşık 145 milyon nüfuslu ülkeyi ekonomideki büyümeye karşın daha büyük sorunların beklediğini düşünüyor.

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CNBC’ye konuşan Georgieva "Rusya’ya bakarsanız bugün ordu için üretim artıyor, tüketim ise düşüyor. Bu durum Sovyetler Birliği'nin yaşadığı sorun ile aynıydı. Üretim yüksek, tüketim düşük” dedi. 

Rusya’nın savunma harcamaları savaşın başlamasından bu yana hızla arttı. Geçtiğimiz Kasım ayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri harcamaları mali harcamaların kabaca yüzde 30′una yükselten devlet bütçesini onayladı.

Ancak tahminlere göre aynı zamanda 800.000′den fazla insan Rusya’yı terk etti. Kaçanların çoğu bilim insanı ya da bilişim sektöründe çalışan yüksek vasıflı çalışanlardan oluşuyor.

Georgieva, "Aslında insanların ülkeden kaçması ve yaptırımlarla birlikte teknolojiye erişimin azalması nedeniyle Rusya ekonomisinin çok zor zamanlar geçirdiğini düşünüyorum. Yani büyüme rakamı iyi gibi görünse de bunun arkasında daha büyük bir hikaye var ve bu pek de iyi bir hikaye değil" dedi. 


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