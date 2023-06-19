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IMF'den global merkez bankası dijital para birimi adımı

19.06.2023 - 17:01 | Son Güncelleme :
IMF'den global merkez bankası dijital para birimi adımı | Genel Haberler

IMF Başkanı, "Daha verimli ve daha adil işlemler için ülkeleri birbirine bağlayan sistemlere ihtiyacımız. Bu nedenle IMF'de küresel bir CBDC platformu konsepti üzerinde çalışıyoruz"

 IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ülkeler arasında işlemleri mümkün kılmak için merkez bankası dijital para birimleri (CDBC'ler) için bir platform üzerinde çalıştığını bildirdi.

 Fas'ın Rabat kentinde Afrika merkez bankalarının katıldığı bir konferansta konuşan Georgieva, "CBDC'ler parçalanmış ulusal önermeler olmamalı. Daha verimli ve daha adil işlemler için ülkeleri birbirine bağlayan sistemlere ihtiyacımız var: birlikte çalışabilirliğe ihtiyacımız var. Bu nedenle IMF'de küresel bir CBDC platformu konsepti üzerinde çalışıyoruz" dedi.

 IMF, merkez bankalarının küresel birlikte çalışabilirliğe izin verecek dijital para birimleri için ortak bir düzenleyici çerçeve üzerinde anlaşmasını istiyor. Georgieva, ortak bir platform üzerinde anlaşamamanın, muhtemelen kripto para birimleri tarafından doldurulacak bir boşluk yaratacağını söyledi.

Bir CBDC, merkez bankası tarafından kontrol edilen dijital bir para birimidir, kripto para birimleri ise hemen hemen her zaman merkezi değildir.


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