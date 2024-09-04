ILO açıkladı: Eşitsizlik artıyor | Genel Haberler

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün açıklamasına göre küresel iş gücü gelir payı düşüyor, eşitsizlik artıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), küresel iş gücü gelir payında 2019-2022 arasında 0,6 puan düşüşün eşitsizliği artırdığı ve Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik ilerlemeyi zorlaştırdığını bildirdi.

ILO, "2024 Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm" raporunu güncelledi.

Raporda, küresel iş gücü gelir payının 2019-2022 arasında 0,6 puan düşerek uzun süredir devam eden düşüş eğilimini sürdürdüğü belirtilerek, işçilerin küresel gelir pastasından aldıkları payın son 20 yılda önemli ölçüde azaldığı ifade edildi.

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Raporda, küresel iş gücü gelir payının 2004'ten beri 1,6 puan düştüğü aktarılarak, bu düşüşün puan olarak düşük görünse de bu yıl iş gücü gelirinde yıllık 2,4 trilyon dolarlık bir açığa denk geldiği ifade edildi.

Kovid-19 salgınının küresel iş gücü gelir payında önemli düşüşe sebep olduğuna yer verilen raporda, küresel krizlerin mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiğine vurgu yapıldı.

Raporda, "Kovid-19 pandemisi, özellikle sermaye gelirinin en zenginler arasında giderek daha fazla yoğunlaşması nedeniyle mevcut eşitsizlikleri artırmış ve ülkeler içinde ve arasında eşitsizliği azaltmaya odaklanan 10 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne (SKH) ulaşma çabalarını baltalamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

İşçilerin şu anda küresel gelirin sadece yüzde 52,3'ünü aldığı, sermaye gelirinin ise küresel gelirin gerisini oluşturduğu aktarılan raporda, teknolojik ilerlemenin iş gücü gelir payındaki düşüşte etkili olduğu kaydedildi.

Raporda, son aylarda yapay zeka ivmesinin eşitsizliği daha da derinleştirme riski taşıdığına yer verilerek, "Tarihsel kalıplar devam ederse, ilgili çok çeşitli alanlarda daha güçlü bir politika tepkisi olmadığı takdirde, üretken yapay zeka alanındaki son gelişmeler iş gücü geliri payı üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturabilir." uyarısında bulunuldu.

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Raporda, istihdam, eğitim ve öğretimde yer almayan gençlerin süregelen sorununa da dikkat çekilerek, bu gençlerin oranının 2015'teki yüzde 21,3'ten 2024'te yüzde 20,4'e indiği belirtildi.

ILO Genel Müdür Yardımcısı Celeste Drake, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkelerin iş gücü gelir payının azalması riskine karşı harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Kapsayıcı büyümeyi sağlamak ve herkes için sürdürülebilir kalkınmaya giden yolu inşa etmek için örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve etkin iş idaresi de dahil olmak üzere ekonomik faydaların adil dağılımını teşvik eden politikalara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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