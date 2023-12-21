Ikea: Ürün teslimatlarında gecikmeler yaşayacağız | Genel Haberler

Ikea, konteyner gemilerinin Kızıldeniz üzerinden geçişleri askıya alması üzerinde ürün teslimatlarında gecikmeler yaşanacağını açıkladı.

İsveçli mobilya devi Ikea, Kızıldeniz'de yaşanan olaylar nedeniyle bazı ürünlerinin teslimatlarında gecikmeler yaşayabileceğini ve elindeki stokların azalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ikea, güvenlik endişeleri nedeniyle nakliye konteynırlarının Kızıldeniz’den toplu olarak başka yere kaydırılması nedeniyle bu açıklamayı yaptıklarını belirtti.

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STOKLARDA SORUN YAŞANACAK

Şirketin sözcüsü "Süveyş Kanalı’ndaki durum teslimatta gecikmelere neden olacak. Bazı IKEA ürünleri için ise stoklarda sorun yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü, tedarik zincirinde çalışan personel güvenliğinin öncelikleri olduğunu ve teslimat için diğer seçenekleri değerlendirdiğini ekledi. Ikea’nın kendi konteyner gemileri yok ancak harici operatörler kullanıyor.

Daha önce enerji devi BP ve taşımacılık şirketleri Maersk, Hapag-Lloyd ve CGM, Kızıldeniz ve Süveş Kanalı rotasını kullanmayacaklarını açıklamışlardı. Gemilerin Afrika kıtasını dolaşarak Ümit Burnu rotasında ilerlemesi bekleniyor. Yetkililer bu rotanın yolculuğu 10 gün uzattığını belirtiyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

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