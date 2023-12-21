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Yabancılar hisse alımına devam etti

21.12.2023 - 14:51 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse alımına devam etti | Genel Haberler

Yurt dışında yerleşik kişiler 15 Aralık haftasında 396 milyon dolarlık hisse aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 15 Aralık haftasında 396 milyon dolar hisse alışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 180,9 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 5523,4 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) alımları 927,3 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken şirket borçlanma senetleri alımları 2,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 246,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 608,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 703,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 687,2 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 60,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


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