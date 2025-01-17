İGA'dan İstanbul Havalimanı için yarıyıl tatili yoğunluğu önlemi

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Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Tatili yurt içi veya yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcuların yoğunluk sebebiyle uçuş işlemlerinde aksaklık yaşamaması için bir dizi önlem aldı. Uçuş saatini bekleyen çocuklar ise oyun parklarında vakit geçirdi. Yarı yıl tatili nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'nı 225 bin 891 yolcunun kullanması, geliş ve gidiş olmak üzere toplam bin 426 uçuş yapılması planlanıyor.

'İKİ TARAF İÇİN BU TATİL İYİ OLACAK'

Tatilini İstanbul dışında değerlendirecek olan eşini yolcu etmek için havalimanına gelen Murat Özer, "Eşim ve çocuklarım Balıkesir'e gediyor. Kızım bu sene birinci sınıfa başlamıştı. Biraz zorlu bir süreç oldu. Bu tatile hem eşimin hem de çocuklarımın ihtiyacı vardı. Orada küçük bir tatil yapacaklar sonra da geri gelecekler" dedi.

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Pınar Özer ise, "Çok mutluyuz. Bizde ara vermek istiyoruz, hem onlarda ara verdi. Bizde çok ders çalıştık bu dönemde. İki taraf için bu tatil iyi olacak. 15 gün Balıkesir'de olacağız sonra tekrar aynı tempo ile devam edeceğiz" diye konuştu.