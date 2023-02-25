  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • İGA: İstanbul Havalimanı olası depreme hazır
‹ Önceki Haber THY'nin seferlerine grev engeli THY'nin seferlerine grev engeli

İGA: İstanbul Havalimanı olası depreme hazır

25.02.2023 - 12:54 | Son Güncelleme :
İGA: İstanbul Havalimanı olası depreme hazır | Genel Haberler

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, İstanbul Havalimanı'nın inşa edildiği zeminin güçlendirildiğini ve tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiğini söyledi.

İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiği ve olası İstanbul depremine de hazır olduğu bildirildi. İstanbul Havalimanı için farklı mecralarda kimi değerlendirmeler yapıldığı belirtilirken, olası deprem senaryolarının İstanbul Havalimanı'nda planlanan tüm tesis ve yapılara muhtemel etkilerinin, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alındığı vurgulandı.

SİSMİK TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Açıklamada, "Bu amaçla Mayıs 2015 tarihli İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu hazırlatan İGA, bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalıştı. Söz konusu raporda, deprem tehlikesi için kaynak faylarda oluşabilecek herhangi bir depremin muhtemel etkilerinin belirlenmesi amacı ile sahaya özgü sismik tehlike değerlendirmesi yapıldı; zemin ve binaların tasarımlarında kullanılacak deprem yükleri İstanbul Havalimanı özelinde tespit edildi" denildi. 

POLAT: HAVALİMANI YAPILMADAN ÖNCEKİ JEOLOJİK YAPI DEĞİŞTİRİLDİ

Açıklamada İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat'ın görüşlerine de yer verildi. Polat, '475 yıllık tekerrür süreli DD2* depremi' etkisinde İstanbul Havalimanı'nın kesintisiz hizmet verme prensibiyle tasarım ve inşaatının tamamlandığını belirterek, "Kriterimiz, İGA İstanbul Havalimanı'nın beklenen İstanbul depremi sonrasında hiç hasar görmemesi ve kesintisiz kullanım prensibinin işlemesi üzerine kuruldu. Beklenen İstanbul depreminin meydana gelmesi halinde, terminal, hava trafik kule, enerji merkezi, ARFF istasyonları dahil tüm binalarımız ve hava tarafı 'pist-apron-taksi yollarında, operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemelerimiz çerçevesinde, tasarım ve inşaat çalışmalarımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Polat, havalimanı yapılmadan önceki jeolojik yapının değiştirildiğini ve olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun hale getirildiğinin altını da çizdi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
994 TL        
EURO
993 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.