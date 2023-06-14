IEA: Petrol talebindeki artış yavaşlayacak | Genel Haberler

Temiz enerjiye geçiş hız kazanıyor, global petrol talebindeki artışın birkaç yıl içinde azalması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yüksek fiyatlar ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandırması nedeniyle, küresel petrol talebindeki artışın gelecek birkaç yıl içinde azalacağını bildirdi.

Paris merkezli IEA'nın orta vadeli tahminine göre, 2024'te tüketim, önceki iki yılda görülen oranın yarısı kadar artacak. Tüketim, elektrikli araçlar, benzin kullanımını düşürdüğü için bu on yılda nihai talep sınırına ulaşacak.

Üretim kapasitesinin artmaya devam etmesiyle birlikte, piyasaların 2028'e kadar yeterince tedarikli kalacağı belirtildi.

IEA'nın açıklamasında, "Dünyanın petrol talebindeki büyüme önümüzdeki yıllarda yavaşlayacak ve hemen hemen duracak. Temiz enerji ekonomisine geçiş hız kazanıyor ve küresel petrol talebi bu on yılın sonundan önce zirveye ulaşacak." ifadelerine yer verildi.

Tüketici ülkeler, sera gazı emisyonlarını sınırlamak ve yıkıcı iklim değişikliğini önlemek için yıllardır fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalışıyor.

Petrol Londra'da varil başına 75 dolardan işlem görüyor.

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