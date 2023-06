Asgari ücret için ikinci toplantı tarihi belli oldu | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.

2023’ün ilk 6 ayı geride kalırken milyonların gözü, yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve işçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret belirleme komisyonunu ilk toplantısı sona erdi. Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) heyetleri yer aldı. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti. Asgari ücret belirleme süreci çerçevesinde yapılacak 4 toplantı ile işçi tarafı asgari ücret talebini iletecek. İşveren tarafı da ellerindeki verileri paylaşarak kendi taleplerini dile getirecek. Çalışma Bakanlığı da asgari ücret için sene başından beri yaptığı çalışmaları komisyona aktaracak.

İKİNCİ TOPLANTI 19 HAZİRAN'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı 19 Haziran’da saat 14:00'te gerçekleşecek.

“TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULMADI”

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı. Toplantı yarın olabilir, herhangi bir tarih yok. TÜRK-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret komisyonu birinci toplantısında enflasyon, alım gücü, istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilen konular arasında. İlk 6 aylık enflasyon oranının yanı sıra asgari ücrete en az yüzde 30 refah payı eklenmesi beklentiler arasında. Asgari ücrete gelecek muhtemel zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şunlar:

Yüzde 25 zamda net ücret 10 bin 126 lira, brüt ücret 12 bin 510

Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.

