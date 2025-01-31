×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

IEA Başkanı Birol'a İtalya'dan ödül

Güncelleme Tarihi:

#Uluslararası Enerji Ajansı#IEA Başkanı Fatih Birol#İtalya'dan Ödül
IEA Başkanı Birola İtalyadan ödül
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 16:12

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel enerji sektöründeki liderliği dolayısıyla İtalya tarafından ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Haberin Devamı

IEA'dan yapılan açıklamaya göre, Birol'a ödülünü İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Giorgia Meloni adına, İtalya'nın OECD nezdindeki Daimi Büyükelçisi Luca Sabbatucci takdim etti.

Küresel enerji sektöründeki sorunların ele alınmasında yaptığı katkılardan dolayı İtalya'nın en yüksek sivil nişanı ve prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Birol için İtalyan Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Sabbatucci, törende yaptığı konuşmada, Birol yönetiminde IEA'nın küresel enerji diyaloğuna katkılarda bulunduğunu ve dünya çapında önemli bir danışman olduğunu dile getirerek, Birol'un uluslararası güvenilirliği ve stratejik vizyonuna dikkati çekti.

Fatih Birol da Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Meloni'ye dünyanın iyileştirilmesi ve daha parlak bir enerji geleceğine ulaşma çabalarındaki liderlikleri için teşekkür etti.

Haberin Devamı

İtalya'nın Liyakat Nişanı'nın daha önceki sahipleri arasında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço gibi isimler yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uluslararası Enerji Ajansı#IEA Başkanı Fatih Birol#İtalya'dan Ödül

BAKMADAN GEÇME!