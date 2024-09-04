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HÜRJET Mısır semalarında

04.09.2024 - 15:35 | Son Güncelleme :
HÜRJET Mısır semalarında | Genel Haberler

TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli jet eğitim ve yakın hava destek uçağı HÜRJET, Mısır'da bir gösteri uçuşu gerçekleşti. Uçuşun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin görüşmesi sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme gerçekleşirken TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli eğitim ve yakın hava destek jet uçağı HÜRJET de Mısır semalarında uçtu. Mısır’ın İskenderiye şehri yakınında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na katılan HÜRJET, fuarın ikinci gününde bir gösteri sergiledi.

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET 25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. HÜRJET, 14 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde jet motorlu bir eğitim uçağı. 45 bin feet irtifaya kadar çıkabilecek olan HÜRJET 3 ton civarında faydalı yük taşıyabilme özelliğine de sahip. Kanat ve gövde altında mühimmat ve faydalı yükler taşıyabilecek olan HÜRJET, HGK-82, KGK, Teber LGK, L-Umtas, Minyatür bomba, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi yerli ve milli mühimmatlar HÜRJET'e takılabilecek. 

 


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