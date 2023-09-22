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Huawei, Apple'ı gölgede bıraktı

22.09.2023 - 09:29 | Son Güncelleme :
Huawei, Apple'ı gölgede bıraktı | Genel Haberler

Huawei, Apple Inc.'in en son iPhone lansmanından önceki hafta Çin satış listelerinde ikinci sırada yer aldı ve gelişmiş Çin malı işlemcisine yönelik bir vatanseverlik ve heyecan dalgası yarattı.

 TechInsights, Huawei Technologies Co.'nun Kirin 9000s işlemcisinin 5G kablosuz hızları desteklediğini belirterek, Çinli şirketin en yeni cihazlarıyla ilgili gizemin bir kısmını ortadan kaldırdı.

 Counterpoint Research verilerine göre, Kirin çipinden güç alan Mate 60 akıllı telefon serisi, Çin'deki satışının ilk iki haftasında 300.000'den fazla adet sattı. Apple Inc.'in en son iPhone lansmanından önceki hafta Çin satış listelerinde ikinci sırada yer aldı ve gelişmiş Çin malı işlemcisine yönelik bir vatanseverlik ve heyecan dalgası yarattı.

 Huawei, cihazların 5G hücresel hızlara ulaşıp ulaşamayacakları gibi bir dizi önemli teknik özellik ve özellik konusunda sessiz kaldı. Telefonların dahili yazılımı bile desteklenen belirli ağ standartlarını açıklamıyor. Bloomberg News tarafından yapılan testler 5G hızlarını gösterdi ve TechInsights, Huawei cihazlarının son kez sökülmesinden sonra bu bulguyu doğruladı.

 Mate 60 telefonları, ABD yaptırımlarının üç yıl önce Shenzhen merkezli şirketin tüketici işlerini raydan çıkarmasından bu yana Huawei'nin ilk 5G cihazlarıdır. Yeni 5G yetenekleri, Huawei'nin önemli bir alanda Amerikan teknolojilerinden kurtulmayı başardığını gösteriyor. Küresel akıllı telefon üreticileri, kablosuz iletişim yongaları için Skyworks Solutions Inc. ve Qualcomm Inc. gibi şirketlere güveniyor. 


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