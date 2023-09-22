SPK'nın radarına girdiler! 10 kişiye 6 ay yasak | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Atakule GYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Burak Bayram Yaman, Celalettin Onur Koray, Cem Özay, Gökhan Özdek, Halit Yalçınkaya, Selahattin Kıymaz, Selçuk Patlar, Yağmur Patlar ve Yiğit Başar Aslan hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 10 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.09.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

HİSSEDE NE OLDU?

Atakule GYO hissesi incelendiğinde 4 Mayıs 2023 tarihinde başlayan yükseliş hareketi 3,61 lira ile start aldı. Hisse 12 Eylül 2023 tarihinde 8,66 liraya kadar yükseldi. Yaklaşık 5 aylık sürede hisse yüzde 140 civarında yükseliş gösterdi. 12 Eylül 2023 tarihinden sonra ise 4 gün sert düşen hisse yeniden yükseliş hareketi göstermeye başladı. Böylece hisse 12 Eylül 2023'de tarihinde görmedi yüksek seviyeye ulaşmıştı.



İŞTE YASAĞA NEDEN OLAN MADDELER

İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller



MADDE 5 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

MADDE 6 – (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.

İki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler

MADDE 101 – (1) Kurul, 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

a) Borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasının yasaklanması,

b) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi,

c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesi,

d) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi,

e) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,

f) İşlem veya pozisyon limiti getirilmesi, dâhil piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

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