Honda 2,6 milyon aracını geri çağıracak | Genel Haberler

Honda, yakıt deposunda tespit edilen bir kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağıracağını açıkladı.

Japon otomotiv üreticisi Honda, ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağırıyor. Şirket araçların yakıt pompasında tespit edilen bir hata nedeniyle yakıt pompalarını değiştirecek.

AP'nin haberine göre geri çağırma, aralarında Honda Accord, Honda Civic ve Acura TLX'in de bulunduğu Honda ve Acura modellerini kapsıyor. Geri çağırılan otomobillerin 2017 - 2020 arası üretimi olması dikkat çekiyor.

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'KAZALARA NEDEN OLABİLİR'

Perşembe günü yayınlanan bir Honda haber bülteni, açıklanan modellerin yakıt pompası pervanesinde pomanın çalışmaz hale gelmesine neden olabilecek bir sorun olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Yakıt pompası modülünün çalışmaması motorun sürüş sırasında durmasına, bu durum da kazalara neden olabilir" denildi. Şirket, yedek parçalar piyasaya çıktıkça araç sahiplerini aşamalı olarak bilgilendirmeyi planladığını söyledi.

Yakın zamanda bir diğer Japon otomotiv firması Toyota da ABD'de 1 milyon aracını geri çağıracağını duyurmuştu. Bunun yanında Toyota'nın yan kuruluşu Daihatsu modellerinin çarpışma testlerinde hile yapılmasının tespit edilmesi üzerine bu markanın üretimi durdurulmuştu. Daihatsu'nun Japonya'daki fabrikasının ise kapatıldığı açıklandı.

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