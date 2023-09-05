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Hisse senedi yatırımcılarını zor günler bekliyor

05.09.2023 - 13:02 | Son Güncelleme :
Hisse senedi yatırımcılarını zor günler bekliyor | Genel Haberler

Morgan Stanley'in destekçisi Michael Wilson'a göre, ABD'li hisse senedi yatırımcıları ekonomik büyümenin bu yıl beklenenden daha zayıf olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

 Morgan Stanley'in destekçisi Michael Wilson'a göre, ABD'li hisse senedi yatırımcıları ekonomik büyümenin bu yıl beklenenden daha zayıf olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

 Stratejistinin uyarısı, ekonominin Fed'in yakında zirveye ulaşacağı düşünülen yürüyüş kampanyasına dayanabileceği beklentilerinden kaynaklanan Wall Street'teki ralliyle çelişiyor. Teknoloji hisseleri, yapay zekadaki gelişmelere ilişkin heyecan karşısında daha iyi performans gösterdi.

 Wilson bir notta, "Mevcut fiyatlarla piyasalar artık büyümede anlamlı bir yeniden hızlanma bekliyor ve bu yıl özellikle tüketici açısından pek olası olmadığını düşünüyoruz. Potansiyel olarak daha yumuşak olan Eylül ve Ekim verileri pek çok hisse senedi ve beklenti açısından fiyatlandırılmıyor." diye yazdı.

 Geçen ay, hisse senetlerine ilişkin olumsuz görünümü bu yıl henüz gerçekleşmemiş olan Wilson, piyasalardaki "riskten kaçış görünümünün" sonbahar ve muhtemelen kış boyunca devam edeceğini söyledi. 

 Bank of America Corp.'tan Michael Hartnett gibi diğer bazı stratejistler de onun düşüş yönlü görüşünü yineliyor; kendisi ABD hisse senetlerinin sert bir ekonomik iniş riski nedeniyle hala geri çekilmeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. JPMorgan Chase & Co.'dan Mislav Matejka, ABD hisse senedi güveninde bir rehavet olduğunu söyleyerek, hisse senetlerini destekleyecek bir güvenlik ağının kalmadığı konusunda uyardı.


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