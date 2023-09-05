Mercedes o ülkede strateji mi değiştiriyor? | Genel Haberler

Mercedes CEO'su Källenius, Mercedes-Benz Group AG'nin Çin'de bir dizi başarılı yıl geçirdiğini ancak en iyisinin henüz gelmediğini söyledi.

Mercedes CEO'su Ola Källenius, Mercedes-Benz Group AG'nin Çin'de bir dizi başarılı yıl geçirdiğini ancak en iyisinin henüz gelmediğini söyledi. Källenius, ikiyi önce yaptığı açıklamada ise "GSYİH büyümesine bakarsak, Mercedes'le ilgili segmente kaç alıcının geldiğine bakarsak, önümüzdeki 10 yıl muhtemelen şirketimiz için en büyük mutlak büyüme fırsatını sunuyor." demişti.

Källenius, Bloomberg Television'a bu haftaki Münih otomobil fuarı öncesinde lüks otomobil üreticisinin hızlı bir büyüme için ülkeye güvenemeyeceğini söyleyerek Çin'in geleceğine ilişkin hüzünlü bir değerlendirme yaptı.

CEO, Çin için "30-40 yıllık bir ekonomik harikanın ardından bir olgunluk seviyesine ulaşıyorlar. Bu konuda biraz temkinli bir duruş sergilemeli ve işlerin nasıl geliştiğini görmeli ve kısa vadede ekonomi söz konusu olduğunda hızlı bir büyüme beklememeliyiz." dedi.

Uyumdaki değişiklik, politikacıların özel sektördekilere göre nispeten daha açık olduğu duyarlılıktaki daha geniş bir düşüşü yansıtıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin ekonomisini "saatli bir bomba" olarak tanımlamasından önceki aylarda, Çinli yetkililer Tesla Inc.'den Elon Musk ve General Motors Co.'dan Mary Barra ile yaptıkları görüşmelerden iyimser görüşlerini aktararak çıktı.

Mercedes, yılın ilk yarısında Çin'deki yavaşlamanın acısını hissetti ve pazardaki geliri yüzde 9,2 düşüşle 12,4 milyar euroya (13,4 milyar dolar) geriledi. Buna karşılık satışlar ABD'de yüzde 9,2 artışla 18,5 milyar Euro'ya, Almanya'da ise yaklaşık yüzde 20 artışla 12,7 milyar euroya yükseldi.

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