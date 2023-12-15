  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Hermes'in varisi bahçıvanına 7 milyar dolar verecek
‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yüzde 4.4'lük büyüme bekliyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yüzde 4.4'lük büyüme bekliyoruz Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da önemli değişiklik... Yüzlerce hisse etkilenecek! İşte yeni liste... Borsa İstanbul'da önemli değişiklik... Yüzlerce hisse etkilenecek! İşte yeni liste...

Hermes'in varisi bahçıvanına 7 milyar dolar verecek

15.12.2023 - 16:27 | Son Güncelleme :
Hermes'in varisi bahçıvanına 7 milyar dolar verecek | Genel Haberler

Fransız moda devi Hermes'in varisi Nicolas Puech, bahçıvanına tam 7 milyar dolar verme kararı aldı. 80 yaşındaki iş insanının 11 milyar dolar serveti bulunuyor. Hermes ailesi ise 150 milyar dolardan fazla bir varlığa sahip.

Fransız lüks moda tasarım firması Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, ilginç bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Evli ve çocuğu olmadığı için mirasını akrabası olmayan kişilere dağıtacak olan Puech, servetinin yarısından fazlasını bahçivanına verecek.

7 MİLYAR DOLAR AKTARACAK

Fox News'te yer alan habere göre, İsviçre'de yaşayan Puech'in yanında yıllardır çalıştığı belirtilen bahçivanın aynı zamanda milyarderin tamir işlerini de yürüttüğü belirtiliyor. Puech, bahçivanına yaklaşık 7 milyar dolar aktarma hazırlığında. Fas uyruklu olduğu bildirilen 51 yaşındaki bahçıvanın İspanyol bir kadınla evlilik yürüttüğü ve iki çocuğu olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı
YÜZDE 5 HİSSEYE SAHİP 

Hermes'teki görevlerinden 2014 yılında istifa eden Puech, şirketin kurucusu Thiery Hermes'in 5'inci nesil torunu. Puech, hala şirkette yüzde 5 hisseye sahip. Bu da Fransız iş insanının yaklaşık 11 milyar dolar servete sahip olduğu anlamına geliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ AİLESİ 

Hermes, 1837 yılında Fransız iş insanu Thiery Hermes tarafından kuruldu. 235 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en değerli 50 şirketi içerisinde yer alan Hermes, ailenin 6. kuşak üyelerinden CEO Axel Dumas tarafından yönetiliyor. Hermes ailesi de 150 milyar doları aşkın servetleri ile dünyanın en zengin üçüncü ailesi konumunda.

Şirket lüks çanta, aksesuar, giyim ürünleri ve parfümeri sektöründe önemli yere sahip. Geçtiğimiz yıllarda bir diğer Fransız moda devi LVMN'nin sahibi Bernard Arnault, Hermes'i almak için girişimlerde bulunmuş, ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.014 TL        
BORSA
1.003 TL        
DOLAR
995 TL        
EURO
999 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.