Herkes şatafat bekliyordu... Milyarder isim bugün mütevazi düğünle evleniyor

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Milyarder Gautam Adani'nin küçük oğlu Jeet, bugün Diva Shah ile Hint düğünlerinin meşhur ettiği savurganlıktan kaçınarak küçük ve samimi bir törenle dünya evine girecek.



Hindistan'ın diğer en zengin ailesi Ambaniler'in Hollywood ünlüleri ve Silikon Vadisi zenginlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği birkaç günlük düğünün aksine, Jeet'in Shah ile evlilik töreni sadece ailenin yakın çevresini kapsayacak. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, konukların toplamda sadece 400 civarında olacağını söyledi.



Gautam Adani geçen ay Hindistan'da düzenlenen dini bir etkinlik olan Kumbh Mela'da “Düğün sade ve geleneksel bir aile meselesi olacak” demişti.



Bloomberg tarafından görülen düğün davetiyesinde, gösterişsiz etkinliğin amacının “savurgan harcamaları topluma daha anlamlı katkılara yöneltmek için bir trend oluşturmak” olduğu belirtiliyor.

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JAİN DİNİNE MENSUPLAR



Aile, şiddetsizlik, tutumluluk ve çilecilik gibi değerleri savunan Jain dinine mensup.



Her ne kadar 400 davetli çok gibi görünse de, bu sayı Hint düğünleri için değil ve Adani gibi önemli ve zengin biri için oldukça düşük. New York Times'a göre Anant Ambani'nin Temmuz ayındaki düğününde 2 binden fazla konuk vardı.

AİLENİN İŞ İLİŞKİLERİ İNCELEME ALTINDA



Asya'nın en büyük ikinci servetinin varisi, sağduyu girişimine rağmen, ailenin iş ilişkilerinin daha önce görülmemiş bir şekilde incelendiği bir dönemde evleniyor. ABD Adalet Bakanlığı savcıları Kasım ayında aile reisi ve yeğenini güneş enerjisi projelerini güvence altına almak için Hintli yetkililere 250 milyon dolardan fazla rüşvet ödemek ve bunları ABD'li yatırımcılardan gizlemekle suçladı. Adani Grubu iddiaları reddetti.

DAMAT 27 YAŞINDA

27 yaşındaki Jeet, Pennsylvania Üniversitesi'nden mühendislik derecesiyle mezun olduktan sonra 2019 yılında şirkete katıldı. Grubun superapp girişiminin yanı sıra havaalanı, petrokimya ve savunma işlerini de denetliyor.

ELMAS TÜCCARININ KIZIYLA EVLENİYOR

Hindistan'ın Surat şehri merkezli elmas tüccarı Jaimin Shah'ın kızı olan Shah, geçtiğimiz yıl Adani'nin hayırsever vakfıyla birlikte engellilik programı üzerinde çalıştı. Nişanlısıyla bir aile dostu aracılığıyla tanışan Jeet, kısa süre önce Shark Tank India televizyon programına katıldığını açıkladı.

Bir Adani Group sözcüsü düğün planları hakkında hemen yorum yapmadı.

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Geçtiğimiz yıl milyarder Mukesh Ambani, en küçük oğlu Anant için 134 gün süren ve Kardashian kardeşler, eski İngiltere başbakanları Tony Blair ve Boris Johnson gibi ünlülerin ve Mark Zuckerberg gibi iş dünyasının ağır toplarının katıldığı bir düğün şöleni düzenledi.



Müzikal eğlence dünya yıldızları Justin Bieber ve Rihanna tarafından sağlandı. Bir başka milyarder düğünü için hazırlanan yerel gazeteler geçtiğimiz haftalarda Taylor Swift'in Jeet Adani'nin düğününde sahne alacağını yazdı. Damadın babası bu söylentiyi hızla yalanladı. Adani "Benim yetiştirilme tarzım ve iş yapma biçimimiz işçi sınıfından gelen sıradan bir insanınki gibi" dedi.