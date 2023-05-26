Hepsiburada ilk çeyrekte yüzde 78 büyüdü | Genel Haberler

Hepsiburada’nın toplam satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye’nin, Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek şirketi Hepsiburada, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde Hepsiburada, e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde başarılı rakamlara imza attı ve 2023 yılına güçlü bir giriş yaptı.

Öngörülerin üzerinde büyüme



Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2023 yılının ilk çeyreğinde 14,8 milyar TL’ye ulaştı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin %70 oranındaki büyüme öngörüsünü aştı.

İlk çeyrekte 24,1 milyon sipariş



Hepsiburada müşterilerinin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre %61 artışla 24,1 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri tabanını koruyarak ilk çeyreği 11,9 milyon müşteri ile bitiren Hepsiburada’nın müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise %52 artışla 4,9’dan 7,5’e çıktı.

Aktif satıcı 100 bini, toplam ürün 180 milyonu geçti



Hepsiburada, ‘Hepsiburada İş Ortağım’ programıyla satıcılarına ve KOBİ’lere kapsamlı imkânlar sağlamaya devam etti. Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %21 artarak 100,7 bine yükseldi. Platformdaki ürün adedi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %63 oranında artarak 180 milyon oldu. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise %68 olarak gerçekleşti.



Hepsiburada Premium Üyesi 1 Milyonu aştı



Hepsiburada, müşteri sadakatini ve deneyimini ölçmede kullanılan ve bağımsız araştırmalar sonucunda hesaplanan Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2023’ün ilk çeyreğinde de devam ettirdi.



Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan “Hepsiburada Premium” ise Mart sonu itibarıyla 915 bin, 30 Nisan itibarıyla ise 1 milyon üyeye ulaştı.

Hepsiburada siparişlerinin %84’ü ertesi gün teslim edildi



HepsiJet, 2023’ün ilk çeyreğinde satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin %84’ünü Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti. HepsiJet sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmayıp, farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyor.

Hepsiburada platformu dışında kargo hizmeti verdiği şirket sayısı 1.400’ün üzerine çıkan HepsiJet, ilk çeyrekte %90 müşteri memnuniyeti puanı elde etti.

Alışveriş arkadaşı Hepsipay 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı



Hepsiburada’nın e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay 2023 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı. Hepsiburada platformunda yapılan toplam satışların %87’si Hepsipay'in ödeme çözümü Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla yapıldı.

Hepsipay’in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 180 binin üzerinde müşteri tarafından kullanıldır.

Enflasyondan Arındırılmış Toplam Satış Hacmi 15,1 milyar TL



Hepsiburada, ayrıca Türkiye'yi dünya teknoloji borsası Nasdaq'da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2023 yılı ilk çeyrek verilerini enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Hepsiburada'nın 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %15 artarak 15,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, enflasyon muhasebesine göre hesaplanan FAVÖK 7,3 Milyon TL oldu.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin: HepsiJet ve Hepsipay ile E-ticaret ve Perakende Oyuncularının En Büyük Çözüm Ortağı Olacağız

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “2023 yılına ülkemizi derin yasa boğan deprem felaketinin acısı ile başladık. Bu çeyrekte bir yandan Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ortaya koyduğumuz strateji çerçevesinde toplam satış hacmimizde geçen yıla kıyasla %78 oranında büyüme sağladık. Büyüme oranımızla birlikte son dönemdeki en yüksek kârlılık oranına ulaşarak 176 Milyon TL FAVÖK elde ettik. Hepsiburada Premium ise sadece 10 ayda bir milyon kullanıcıya ulaştı.



Sektöre getirdiği teknoloji odaklı lojistik çözümlerle her geçen gün büyüyen HepsiJet’i tüm e-ticaret oyuncuları için en önemli çözüm ortağı yapma hedefimizde bu çeyrekte önemli adımlar attık. Öte yandan Hepsipay ile finansal teknoloji yeteneklerimizi de yeni kurumsal müşterilerimizle paylaşma konusunda önemli yol kat ettik. Hepsipay’in güvenli ve hızlı ödeme çözümleriyle vadelendirme imkânlarının ülkemizin perakende sektörü için önemli fırsatları beraberinde getireceğine inanıyoruz.

2023 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçları devam ettirmekte kararlıyız. Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacmimizde yıllık yaklaşık %95 oranında bir artış ve kârlılığımızın devam etmesini öngörüyoruz.

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