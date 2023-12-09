Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Finansal İstikrar Komitesi' açıklaması | Genel Haberler

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, Türkiye'deki ve küresel ekonomik görünüm ele alınarak bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca sektörel düzeyde atılması gereken adımların istişare edildiği de kaydedildi. Yapılan duyuruda şu açıklamalara yer verildi:

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"Komite, fiyat istikrarına yönelik atılan adımların etkilerini değerlendirmiştir. Büyümede başlayan yeniden dengelenme sürecinin, cari açıktaki düşüşün ve beklentilerdeki iyileşmenin makro finansal riskleri önemli ölçüde azalttığı gözlemlenmiştir. Uluslararası rezervlerimizdeki güçlü artışın ve risk primimizdeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiği vurgulanmıştır.

Mevduat ve kredi piyasalarına ilişkin genel görünüm değerlendirilmiş olup, önümüzdeki döneme ilişkin politika çerçevesi müzakere edilmiştir.

Komite, sürdürülebilir yüksek büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürecektir."

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