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Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem!

20.02.2023 - 20:33 | Son Güncelleme :
Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! | Genel Haberler

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı. 

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

ÇADIRLARDAKİ SOBALAR DEVRİLDİ

CNN Türk canlı yayınında depremi hisseden ve o anları aktaran muhabir Buse Deviren, deprem anında çadırlardaki sobaların devrildiğini söyledi. Deviren, "İnsanlar çadırlarından bile çıktılar. İnsanlar ağaçların devrilmesinden bile korktular" ifadelerini kullandı. 

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

Depremlerin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" denildi.


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