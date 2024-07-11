Halka açık şirkette grev kararı | Genel Haberler

Atakey Patates Gıda'da 22 Temmuz'da uygulanmak üzere grev kararı alındı.

Atakey Patates Gıda'da 22 Temmuz'da uygulanmak üzere grev kararı alındı, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile TEK GIDA-İŞ Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, TEK GIDA-İŞ Sendikası tarafından uygulama tarihi 22.07.2024 olmak üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.

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Karşılıklı olarak iyi niyet çerçevesinde, Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmektedir. Sürecin devamındaki önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır."

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