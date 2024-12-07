Hakkari-Yüksekova arası 25 dakika kısalıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari’de yapım çalışmaları devam eden Yeniköprü-Yüksekova Yolu üzerindeki Yeniköprü Tünelleri’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, “2002 yılında toplam araç sayımız yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometre iken ortalama seyahat süremiz saatte 40 kilometreydi. Bugün araç sayımız 30.5 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız 90 kilometreye çıkmış durumda. Bunu bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 653 kilometreye çıkararak sağladık. Geçit vermez denilen dağları tünel konforuyla geçtik. Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle ve tünellerle birleştirdik.” ifadelerini kullandı.



77 İL BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLANDI

Bakan Uraloğlu, sadece 6 ilin birbirine bölünmüş yolla bağlı olduğunu hatırlatarak “77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 790 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 767 kilometreye yükselttik. Karayollarındaki bu atılımlarımızla uluslararası standartlarda yol ağları tesis ederek kuzeyi-güneye, doğuyu-batıya bağladık.” dedi.



BÖLGENİN YÜKSELEN YILDIZI HAKKARİ

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Yeniköprü Yüksekova Yolu ve Yüksekova Çevre Yolu gibi yeni çalışmalarla da ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, “Hakkari; yer altı zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgede yükselen yıldızlardan bir tanesi. Hakkari’nin sahip olduğu bu potansiyelinin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ise ulaşım ağının gelişmesi şarttır.” şeklinde konuştu.



22 YILDA 46 MİLYAR LİRA YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yıl içerisinde Hakkari’nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini de söyleyen Uraloğlu, “Bir kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometreye yükselttik. Hiç BSK kaplamalı yolu yoktu, 167 kilometre BSK kaplama yaptık Hakkarili vatandaşlarımızı yollarda konforla tanıştırdık. 700 metre uzunluğunda 22 köprüsü vardı, bunu 3,2 kilometre uzunluğunda 50 köprüye yükselttik. 600 metre uzunluğunda 4 tüneli vardı, 2,8 kilometre uzunluğunda 9 tünele çıkardık. Gördüğünüz üzere yeni projelere de devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.



YENİKÖPRÜ-YÜKSEKOVA YOLU 16,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

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Bakan Uraloğlu, yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanan Yeniköprü-Yüksekova Yolu’nu 16,2 kilometre uzunluğunda, Yüksekova Çevre Yolu’nu ise 7,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini belirtti. Uraloğlu, “Toplam uzunluğu 23,5 kilometre olan projemizle; 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirerek; yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlayacağız.” dedi.



"GÜZERGÂHTA CAN VE MAL EMNİYETİNİ TESİS EDECEĞİZ”

Hakkari-Yüksekova Yolu’nda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edeceklerini kaydeden Uraloğlu, “Heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan, taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldıracağız. Böylece güzergâhta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



"YILLIK TOPLAM 193,3 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"

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Bakan Uraloğlu, mevcut güzergâhın geometrisini iyileştireceklerini de anlatarak “33 kilometrelik güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 40 dakikadan 15 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece projemizin tamamı bittiğinde zamandan 141,1 milyon lira, akaryakıttan 52,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 193,3 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 600 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar Yüksekova Çevre Yolu'nun 2.1 kilometresini aşınma tabakası seviyesinde tamamladıklarını da aktaran Uraloğlu, “Yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getireceğiz. Yeniköprü-Yüksekova Yolu’nda ise; 151 metrelik Çığlı Köprüsü’nü aşınma tabakası seviyesinde, 282 metrelik Dilektaşı-1 Köprüsü ve 227 metrelik Dilektaşı-2 Köprüsü’nü döşeme betonu seviyesinde, Başkale-Hakkari Kavşağı’nı ise aşınma tabakası seviyesinde tamamladık.” şeklinde konuştu



T2 TÜNELİNDE HEDEF 2027

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T1 tünelindeki kazı çalışmalarını geçen yıl tamamlayarak ışık görüldüğünü hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“O günden bu yana 3 bin 965 metrelik tünelimizi çift tüp aşınma seviyesinde tamamlamış bulunuyoruz. Yani, T1 tünelinde işin büyük kısmını bitirdik, inşallah yakında resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. T-2 Tüneli’nde kazı-destekleme çalışmalarına da 9 Aralık 2023 tarihinde başladık ve her iki tüpte toplam 216 metrelik ilerleme kaydettik. Bu tünelimizdeki çalışmaları da 2027 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.”