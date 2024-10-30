Güvercinlik Vadisi artık geceleri de gezilebilecek

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İçinde tarihi güvercinlikler ve Vasıl deresinin bulunduğu, Kapadokya’nın en çok ziyaret edilen vadilerinden biri olan Güvercinlik Vadisi’nde bulunan 4 kilometrelik parkur, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği alanlardan biri olan Güvercinlik Vadisi’nin gece müzeciliğine açılması için Kapadokya Alan Başkanlığı’nca çalışma başlatıldı. “Güvercinlik Vadisi Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi” kapsamında vadi içinde bulunan biri büyük olmak üzere 100’den fazla peribacası ve güvercinlik, toplamda 340 adet özel açılı LED projektörler ile aydınlatıldı. Kapadokya’nın dokusuna uygun olarak seçilen renklerle bölgenin mistik ve ihtişamlı dokusu daha da öne çıkarıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mehmet Nuri Ersoy (@mehmetersoytr)'in paylaştığı bir gönderi