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Gürcistan sınırında yoğunluk

25.12.2022 - 10:34 | Son Güncelleme :
Gürcistan sınırında yoğunluk | Genel Haberler

Yeni yılda yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkacak olması ve IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle telefon almak isteyenler, Türkiye’nin Gürcistan’a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda yeni yıl öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yeni yılda yurt dışından alınan telefonlar ve kayıt ücretlerine gelecek zamdan etkilenmemek isteyen vatandaşlar Sarp Sınır Kapısı'na akın etti. Yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkması ve IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle Gürcistan’a açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun geçiş yoğunluğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.


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