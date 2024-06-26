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GSR düzenlemesi ertelendi... Otomobil alacaklar dikkat! İşte son tarih

26.06.2024 - 06:33 | Son Güncelleme :
GSR düzenlemesi ertelendi... Otomobil alacaklar dikkat! İşte son tarih | Genel Haberler

Genel Güvenlik Yönetmeliği kapsamına girmeyen araçların son satış tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024 tarihine ertelendi.

Resmi Gazete'de otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne getireceği Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR) uygulama tarihini 7 Temmuz 2024’den 31 Ağustos 2024 tarihine erteledi.

Ayrıca tip onay mevcut M1, N1, O1 ve O2 araç kategorilerindeki yeni imal edilecek araç, kasam ve ayrı teknik ünite cümlesi de yönetmeliğe eklendi.

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KAMPANYALAR ARTABİLİR

Markalar zorunluluk tarihi yaklaştığı için ellerinde araç kalmasın diye kampanyalar düzenleyip donanımsız araçlarını ucuz fiyattan satmaya çalışıyor.

Bundan sonraki süreçte zaman genişlediği için kampanyaların daha da artması ve rekabetin yoğunlaşması bekleniyor.


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