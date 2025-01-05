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Google'dan dijital medya kararı... Kanada'ya 70 milyon dolarlık ödeme

Güncelleme Tarihi:

#Google#Çevrim İçi Haberler Yasası#Gazetecilik
Googledan dijital medya kararı... Kanadaya 70 milyon dolarlık ödeme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 10:07

Google'ın, Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında Kanada Gazetecilik Kolektifi'ne (CJC) yaklaşık 70 milyon dolar ödeme yaptığı bildirildi.

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CBC'nin haberine göre, Google, "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında Kanada hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca, CJC'ye yaklaşık 70 milyon dolar (100 milyon Kanada doları) ödeme yaptığını açıkladı.

Google'ın yaptığı ödeme, ülkedeki medya kuruluşları arasında paylaştırılacak.

Kanada'da yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya kuruluşlarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

Meta bu yasadan muaf olabilmek için, Haziran 2023'te, Kanadalıların Facebook ve Instagram'daki haberlere erişiminin sonlandırılacağını duyurmuştu.

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#Google#Çevrim İçi Haberler Yasası#Gazetecilik

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