‹ Önceki Haber Apple'dan önemli fiyat kararı Apple'dan önemli fiyat kararı Sonraki Haber › Japonya'da tahvil faizi yine sıfırlandı Japonya'da tahvil faizi yine sıfırlandı

Google karar değiştirdi! O ilanları yayınlayacaklar

04.08.2021 - 09:05
Google karar değiştirdi! O ilanları yayınlayacaklar | Genel Haberler

3 yıl önce kripto para ve ICO reklamlarını yasaklayan Google, yeni kuralları ile birlikte bu reklamlara izin vermeye başladı.

Google reklam politikasında değişikliğe gitti. Yeni alınan karara göre 3 yıldır kripto para reklamı almayan Google bu hizmeti vermeye başlayacak. 

Dünyanın en büyük arama motoru konumundaki Google, 3 Ağustos'ta devreye  giren yeni kuralları ile yeniden kripto para borsa ve cüzdan hizmetleri  reklamlarına izin vermeye başladı.

REGÜLASYONLAR ETKİLİ OLDU

Google, yeni regülasyonlar ile birlikte kripto kuruluşların ilanlarına izin verirken ICO'lar konusunda katı tutumunu sürdürdü. Google uygulamanın başlayacağını Haziran ayında duyurmuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.008 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.004 TL        
EURO
1.006 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.