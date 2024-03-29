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Goldman Sachs'ten Türk lirası tahmini

29.03.2024 - 11:42 | Son Güncelleme :
Goldman Sachs'ten Türk lirası tahmini | Genel Haberler

Ünlü ABD Bankası Goldman Sachs, İstanbul'daki seçim sonuçlarının Türk lirası üzerinde olumsuz etki yaratmayacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'nin dünyaca ünlü bankası Goldman Sachs 31 Mart pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında açıklamada bulundu. Bloomberg'de yer alan habere göre banka İstanbul'da yapılacak belediye seçimlerinin sonucunun Türk lirası üzerinde olumlu sonuçları olacağını açıkladı. 

Türkiye'nin nüfusu en fazla ve gayri safi yurt içi hasılası en büyük şehri olan İstanbul'daki seçimi piyasalar yakından takip ediyor. Merkezi New York'taki Wall Street'te bulunan banka, seçimin ardından Türkiye'nin mali ve para politikalarında bir değişiklik beklemediklerini açıkladı. Bu yüzden banka, seçimin tamamlanmasının Türk lirası ve rezervler üzerindeki baskıyı azaltmasını beklediklerini belirtti.

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta göstergeyi yüzde 50'ye yükselten 500 baz puanlık faiz artırımının da liranın baskılanma ihtimalinin olmadığına dair güçlü bir sinyal verdiğini ekledi. 


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