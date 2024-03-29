Yıkılan köprünün ABD'ye günlük faturası 200 milyon dolar... Otomobil tedariği sekteye uğrayacak mı? | Ekonomi Haberleri

ABD'nin Baltimore şehrinde yıkılan köprü yüzünden kapanan Baltimore limanının günlük zararının 200 milyon doları bulduğu açıklandı. Ayrıca limanın ABD'nin en büyük otomobil tedarik limanlarından biri olduğu ve otomobil tedarik zincirinde sorunlar yaşanabileceği aktarıldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD'nin Baltimore şehrinde yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün yankıları sürüyor. Singapur bandıralı bir yük gemisinin dümeni kitlenmiş, ardından gemi köprüye çarpmıştı. AFP'ye göre çarpmanın etkisi ile yıkılan köprü ABD'nin önemli limanlarından biri olan Baltimore Limanı'na girişi kapatmış durumda.

Başkent Washington D.C.'ye en yakın liman olarak bilinen Baltimore Limanı'nın köprü yıkılmadan önce günlük 100 ila 200 milyon dolar arasında geliri olduğu, felaketten bu yana limanın bu gelirden mahrum kaldığı bildirildi. Köprünün liman girişinin kapatmasından bu yana gemi giriş ve çıkışı yapılamıyor. Limanın istihdam sağladığı 140 bin kişinin ise geleceği belirsiz. Öte yandan limanın ABD'nin en büyük tarım ekipmanları ve otomobil tedarik limanı olduğu ve bu ürünlerin tedariğinde sorunlar yaşanacağı açıklandı.

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ABD Federal Karayolu İdaresi, köprü enkazının hızlıca toparlanması için bölgesel yönetimin il etapta 60 milyon dolarlık destek talebini yerine getireceği açıklandı. Köprünün inşatına ne zaman başlanacağı ise henüz açıklanmadı.

DENİZ SİGORTACILIĞI TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Bunun yanında İngiliz sigortacılık şirketi Lloyd's London'ın başkanı Bruce Carnegie-Brown'a göre felaket, denizcilik tarihindeki en büyük deniz sigorta ödemesine yol açabilir.

Carnegie-Brown "Çok önemli bir kayıp gibi görünüyor, potansiyel olarak denizcilik tarihindeki en büyük kayıp" dedi.

Köprü Singapur bandıralı bir yük gemisinin çarpması ile yıkılmıştı. Köprü üzerinde yol bakım çalışması yapan 6 işçi hayatını kaybetmişti. 2 işçinin naaşına ulaşılırken kalan 4 işçi için arama çalışmaları sürüyor.

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