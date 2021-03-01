Geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirildi | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl gerçekleştirdiği 1 milyon 356 bin 643 gıda denetiminde, 14 bin 562 adet idari para cezası verirken, 172 işletme için savcılıklara suç duyurusu yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller yapılıyor.

Bu kontroller, risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında önceden haber verilmeden yıllık program çerçevesinde yürütülüyor. Resmi kontroller, yıllık numune alma programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak da gerçekleştiriliyor. Resmi kontrollerin sıklığı herhangi bir risk durumunda artıyor.

Bakanlığın denetim sonuçlarına göre, 2019'da 1 milyon 215 bin 996 olan resmi kontrol sayısı geçen yıl 1 milyon 356 bin 643'ü buldu. Önceki yıl 16 bin 428 olan, kesilen idari para ceza sayısı da geçen yıl 14 bin 562 olarak gerçekleşti. Bu denetimler sonucu geçen yıl 172 firma için suç duyurusunda bulunuldu. Bu sayı, 2019'da 174 olmuştu.

EN FAZLA DENETİM GIDA SATIŞ YERLERİNE YAPILDI

Denetimler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. Geçen yıl en fazla denetim 603 bin 813 ile gıda satış yerlerine yapıldı. Buralara 5 bin 975 adet idari para cezası kesildi, savcılığa 49 suç duyurusunda bulunuldu. Toplu tüketim yerlerinde 538 bin 204 denetim yapılırken, buralarda 3 bin 59 adet para cezası verilip, 30 suç duyurusu gerçekleştirildi.

Gıda üretim yerlerinde de 214 bin 626 denetime imza atıldı. Bu denetimlerde 5 bin 528 idari para cezası kesildi ve yapılan suç duyurusu sayısı 93'ü buldu. Gıda kontrol görevlisi sayısı da geçen yıl 7 bin 137 oldu.

FİRMALAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Bakanlıkça, tüketicilerin denetim sürecine katılması için Alo 174 Gıda Hattı da yoğun şekilde kullanılıyor. Bu hatta geçen yıl 93 bin 548 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 93 bin 548'i sonuçlandırıldı ve 3 bin 322 adet cezai işlem uygulandı.

Bakanlık denetimleri sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edilirken, bu kapsamda geçen yıl 435 firmaya ait 789 parti ürün duyuruldu.

Gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik denetimler kapsamında da geçen yıl 18 kamu ve 48 özel laboratuvarda çalışma yapıldı. Söz konusu denetimler sonucu toplam 15 idari para cezası kararı verildi.

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