FTX, Robinhood hisselerini korumak istiyor | Genel Haberler

İflas mahkemesine başvuran ve milyarlarca doları batıran FTX, Robinhood'da sahibi olduğu hisselerin kreditörlerin erişimine durdurulmasını talep etti.

Kripto para dünyasında büyük iflaslar arasında liderliği oynayan FTX'ten yeni hamle geldi. FTX, Robinhood'da bulunan hisselerinin kreditörlerin erişimlerine engellemesini talep etti.

FTX mahkemeye yaptığı başvuruda şirketin Robinhood'da Alameda Research ile bağlantılı olarak sahip olduğu hisselere kreditörlerin erişiminin durdurulmasını istedi.

FTX'in Robinhood'da 440 milyon dolarlık hissesi bulunuyor.

Avukatlar FTX'de doğru sahiplik durumu belirlenene kadar mahkemede heyetinden kreditörlerin Robinhood hisselerine erişimlerinin engellenmesini istiyor.

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