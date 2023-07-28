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Fransa ekonomisinde sürpriz! Hızlı büyüdü, enflasyonu da düştü

28.07.2023 - 10:46 | Son Güncelleme :
Fransa ekonomisinde sürpriz! Hızlı büyüdü, enflasyonu da düştü | Genel Haberler

Fransa ekonomisi tahmin edilenden çok daha hızlı büyüdü ve enflasyon düştü.

 Fransa ekonomisi tahmin edilenden çok daha hızlı büyüdü ve enflasyon düştü.

 Artan faiz oranları 20 ülkeden oluşan euro bölgesinde resesyon korkularını körüklerken Fransa'da sürpriz sonuçlar sağlıyor.

 Insee istatistik ajansı, döviz bloğunun en büyük ikinci üyesinde ihracattaki artışla desteklenen gayri safi yurt içi hasılanın Nisan ve Haziran arasında yüzde 0,5 arttığını, yılın ilk üç ayında ise yüzde 0,1 arttığını bildirdi. Bloomberg tarafından ankete katılan ekonomistler, yüzde 0,1'lik bir büyüme tahmininde bulundu.

 Bu arada tüketici fiyatları Temmuz ayında bir yıl öncesine göre yüzde 5 arttı - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en düşük seviye Avrupa'da bir enerji krizini tetikledi. Sonuç, analist beklentilerinin biraz altında, ancak hizmet enflasyonu biraz daha yükseldi.

 Rakamlar, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın önümüzdeki aylarda euro bölgesi için kötüleşen bir tablo çizmesinin ve Temmuz ayı özel sektör faaliyetinin zaten bir daralmaya işaret etmesinin ardından bir parça umut verdi.


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