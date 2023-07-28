Avrupa faiz artırımından vaz mı geçiyor? Önemli isim konuştu | Genel Haberler

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, Eylül ayındaki herhangi bir faiz artışının bu sıkılaştırma döngüsünde son olacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, Eylül ayındaki herhangi bir faiz artışının bu sıkılaştırma döngüsünde son olacağını söyledi.

Capital.gr'ye konuşan Stournaras, “Faiz artışlarının sonuna çok yakınız gibi görünüyor. Her halükarda, eylülde bir tane daha olursa - ki bunun için pek uygun görmüyorum - orada kalacağımızı düşünüyorum." dedi.

Stournaras'ın, borçlanma maliyetlerinin "kesinlikle birkaç ay" zirvede kalacağını söylediği aktarıldı.

ECB dün art arda dokuzuncu faiz artırımını gerçekleştirdi ve Başkan Christine Lagarde, yetkililerin bundan sonra ne yapılacağı konusunda "açık fikirli" olduğunu ve Eylül toplantısında hem zam hem de ara vermenin düşünülebileceğini ifade etti.

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